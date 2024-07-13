Польща розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети над Україною, - Сікорський

За його словами, ця пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", - заявив Сікорський в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні.

Він зокрема нагадав про випадки, як деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході України, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну. Він також визнав, що такий короткий проміжок дав Варшаві мало часу для реакції. Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам", - сказав Сікорський.

Втім, він зауважує, що українці не проти, якщо Польща збивала б ракети над їх територією. На його думку, це можна вважати "самозахистом", але наразі це лише ідея, яка вивчається.

Також Сікорський згадав, що у грудні 2022 року російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 км від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди. А місяцем раніше двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону.

Що відомо про ідею збиття Польщею російських ракет над Україною