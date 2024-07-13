UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети над Україною, - Сікорський

Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Варшава розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще знаходяться в повітряному просторі України.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За його словами, ця пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", - заявив Сікорський в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні.

Він зокрема нагадав про випадки, як деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході України, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну. Він також визнав, що такий короткий проміжок дав Варшаві мало часу для реакції. Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам", - сказав Сікорський.

Втім, він зауважує, що українці не проти, якщо Польща збивала б ракети над їх територією. На його думку, це можна вважати "самозахистом", але наразі це лише ідея, яка вивчається. 

Також Сікорський згадав, що у грудні 2022 року російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 км від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди. А місяцем раніше двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону.

Що відомо про ідею збиття Польщею російських ракет над Україною

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та Польща працюють над механізмом того, як би польська ППО могла б збивати російські ракети та дрони над українською територією.

Пізніше цього тижня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава проконсультується зі своїми союзниками по НАТО та заручиться їх згодою, перш ніж намагатися збити будь-які російські ракети.

Детальніше про цю ініціативу і чи може вона бути реалізованою найближчим часом, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС УкраїниРосійська ФедераціяПольщаППОРакети