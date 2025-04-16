Польща розбудовує залізничний термінал "Славкув": чим він важливий для України
Польща зайнялась розбудовою залізничного терміналу "Славкув" на півдні країни. Він буде відігравати ключову роль у майбутньому України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска під час виступу на Європейському форумі нових ідей (EFNI) у Варшаві.
"Ми дуже інтенсивно розпочали роботу над терміналом "Славкув". Це місце має і може мати дуже велике значення. Там завершується широка колія зі сходу, і багато компаній, не лише із Західної Європи, гострили на нього зуби", - сказав він.
За його словами, ця інфраструктура є "дуже ласим шматком", тому польський уряд ухвалив рішення, що "нагляд над розвитком й інвестиціями у цьому місці на 100% матимуть поляки, польські компанії, польська держава".
"Ми на цьому зароблятимемо. Таким чином Польща і весь світ допоможуть у відбудові України, адже "Славкув" і цей термінал будуть ключовим місцем з точки зору логістики і транспорту", - пояснив Туск.
Логістичні хаби в Польщі для України
Зазначимо, що в Польщі працює великий логістичний хаб у районі польського аеропорту в Ясенці (Жешувського повіту Підкарпатського воєводства) поблизу Жешува.
Через нього в Україну вже було здійснено 5 тисяч перевезень із допомогою від 45 країн. Об'єкт перебуває під охороною військових.
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