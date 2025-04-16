Польша развивает железнодорожный терминал "Славкув": чем он важен для Украины
Польша занялась развитием железнодорожного терминала "Славкув" на юге страны. Он будет играть ключевую роль в будущем Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время выступления на Европейском форуме новых идей (EFNI) в Варшаве.
"Мы очень интенсивно начали работу над терминалом "Славкув". Это место имеет и может иметь очень большое значение. Там завершается широкая колея с востока, и многие компании, не только из Западной Европы, острили на него зубы", - сказал он.
По его словам, эта инфраструктура является "очень лакомым куском", поэтому польское правительство приняло решение, что "надзор над развитием и инвестициями в этом месте на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство".
"Мы на этом будем зарабатывать. Таким образом Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины, ведь "Славкув" и этот терминал будут ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта", - объяснил Туск.
Логистические хабы в Польше для Украины
Отметим, что в Польше работает большой логистический хаб в районе польского аэропорта в Ясенке (Жешувского уезда Подкарпатского воеводства) вблизи Жешува.
Через него в Украину уже было осуществлено 5 тысяч перевозок с помощью от 45 стран. Объект находится под охраной военных.
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