Польша развивает железнодорожный терминал "Славкув": чем он важен для Украины

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска во время выступления на Европейском форуме новых идей (EFNI) в Варшаве.

"Мы очень интенсивно начали работу над терминалом "Славкув". Это место имеет и может иметь очень большое значение. Там завершается широкая колея с востока, и многие компании, не только из Западной Европы, острили на него зубы", - сказал он.

По его словам, эта инфраструктура является "очень лакомым куском", поэтому польское правительство приняло решение, что "надзор над развитием и инвестициями в этом месте на 100% будут иметь поляки, польские компании, польское государство".

"Мы на этом будем зарабатывать. Таким образом Польша и весь мир помогут в восстановлении Украины, ведь "Славкув" и этот терминал будут ключевым местом с точки зрения логистики и транспорта", - объяснил Туск.