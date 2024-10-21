Польща проситиме Україну показати таємні додатки до плану перемоги

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський в інтерв’ю РАР.

За його словами, Польща не входить до списку тих країн, які отримали повну інформацію про "план перемоги".

"Ми надали Україні військову допомогу у найбільш важливий спосіб, тому що коли Німеччина говорила про те, щоб відправити їм каски, ми відправили їм 320 танків. Тому наш внесок, очевидно, був значним, особливо на початку, коли він був найбільш необхідним", - сказав він.

Він наголосив, що Варшава повинна мати доступ до цих файлів.

"Безумовно, Міністерство закордонних справ Польщі буде говорити на цю тему з українською стороною, тому що ми перебуваємо в постійному контакті", - підсумував Бартошевський.

План перемоги України

Раніше ми писали, що 17 жовтня президент України Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселя представив план перемоги України. За його словами, більшість лідерів Європейського Союзу висловили підтримку цьому плану.

Незадовго до цього він презентував його у Верховній Раді. План складається з п'яти основних пунктів і трьох таємних додатків. Одним із важливих елементів плану є пропозиція швидкого запрошення України до НАТО.

Однак Зеленський також заявив, що Україна не розкриватиме зміст таємних додатків плану перемоги частині країн. За його словами, мова про ті держави, які не передають їй допомогу.

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