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Польша будет просить Украину показать тайные приложения к плану победы

Понедельник 21 октября 2024 22:40
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Польша будет просить Украину показать тайные приложения к плану победы Фото: Владислав Теофил Бартошевский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Варшава хочет ознакомиться с непубличными приложениями к "плану победы" Украины. Его недавно презетировал президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в интервью РАР.

По его словам, Польша не входит в список стран, которые получили полную информацию о "плане победы".

"Мы оказали Украине военную помощь наиболее важным способом, потому что когда Германия говорила о том, чтобы отправить им каски, мы отправили им 320 танков. Поэтому наш вклад, очевидно, был значительным, особенно в начале, когда он был наиболее необходимым", – сказал он.

Он подчеркнул, что Варшава должна иметь доступ к этим файлам.

"Безусловно, Министерство иностранных дел Польши будет говорить по этой теме с украинской стороной, потому что мы находимся в постоянном контакте", - подытожил Бартошевский.

План победы Украины

Ранее мы писали, что 17 октября президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Брюссель представил план победы Украины. По его словам, большинство лидеров Европейского Союза выразили поддержку этому плану.

Незадолго до этого он представил его в Верховной Раде. План состоит из пяти основных пунктов и трех тайных приложений. Одним из важнейших элементов плана является предложение быстрого приглашения Украины в НАТО.

Однако Зеленский также заявил, что Украина не будет раскрывать содержание секретных приложений плана победы части стран. По его словам, речь идет о тех государствах, которые не передают ей помощь.

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Польша План победы Зеленского
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