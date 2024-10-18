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Зеленський розповів, яким країнам Україна не покаже таємні додатки плану перемоги

Київ, П'ятниця 18 жовтня 2024 18:05
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Зеленський розповів, яким країнам Україна не покаже таємні додатки плану перемоги Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна не розкриватиме зміст таємних додатків плану перемоги частині країн. Ідеться про ті держави, які не передають їй допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, яке транслювали в ефірі телемарафону.

"Додатки передали країнам, які конкретно мають ті пункти додатків, щоб посилити Україну. Якщо в тій чи іншій державі цього немає, то навіщо давати додаток? Ми їм довіряємо, але навіщо?" - наголосив глава держави.

Він додав, що є "низка країн", які не надавали Україні жодної допомоги, але хочуть побачити додатки. Тоді навіщо їм бачити додатки про зброю, якщо вони не надають військової допомоги.

Водночас Зеленський наголосив, що план перемоги у таких країн є "на столі".

План перемоги

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у середу, 16 жовтня, презентував план перемоги. Документ складається з п'яти пунктів та трьох таємних додатків.

Як розповів у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, у таких таємних додатках, зокрема, названо конкретну зброю, якою Україна могла б завдавати далекобійних ударів по Росії.

Також там згадуються конкретні цілі, які має намір уразити Україна.

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