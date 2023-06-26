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Польща продовжить укріплювати кордон з Білоруссю та Росією

Фото: Польща продовжує укріплювати кордони з РФ та Білоруссю (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький і керівник міноборони країни Маріуш Блащак відвідали Кринки Підляського воєводства, що на кордоні з Білоруссю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Під час зустрічі із прикордонниками міністр оборони Польщі Маріуш Блащак нагадав, що восени 2021 року з боку білоруського кордону були спроби гібридних атак, режим Лукашенка організував міграційний тиск. У відповідь була побудована стала огорожа, яка оснащена телеметрією.

"Такі ж рішення діють і на кордоні із Калінінградською областю РФ. Ми дбаємо, щоб кордон був безпечним та щільним. Ми свідомі того, що загрози не зникли. Польщу атакували, щоб Росія могла відновити свою імперію", - заявив Блащак.

Керівник оборонного відомства також відзначив, що інвестування в прикордонні загорожі є правильним та потрібним рішенням.

Будівництво паркану на кордоні Польщі з Білоруссю

Влітку 2022 року завершилось будівництво фізичного бар'єру на Підляській частині кордону з Білоруссю на північному сході країни. Бар'єр представляє собою паркан зі сталевих прольотів висотою 5,5 метра, довжиною 186 кілометрів.

Крім того, електронний бар'єр також покриває ті ділянки, де фізичного паркану немає, забезпечуючи додатковий контроль. Його обладнали за допомогою 3 тисяч камер денного та нічного бачення, тепловізорів та кабелів виявлення.

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