Польша продолжит укреплять границу с Беларусью и Россией

Во время встречи с пограничниками министр обороны Польши Мариуш Блащак напомнил, что осенью 2021 года со стороны белорусской границы были попытки гибридных атак, режим Лукашенко организовал миграционное давление. В ответ было построено постоянное ограждение, которое оснащено телеметрией.

"Такие же решения действуют и на границе с Калининградской областью РФ. Мы заботимся, чтобы граница была безопасной и плотной. Мы осознаем, что угрозы не исчезли. Польшу атаковали, чтобы Россия могла восстановить свою империю", - заявил Блащак.

Руководитель оборонного ведомства также отметил, что инвестирование в пограничные изгороди является правильным и нужным решением.

Строительство забора на границе Польши с Беларусью

Летом 2022 года завершилось строительство физического барьера на Подлясской части границы с Беларусью на северо-востоке страны. Барьер представляет собой забор из стальных пролетов высотой 5,5 метра, протяженностью 186 километров.

Кроме того, электронный барьер также покрывает те участки, где физического забора нет, обеспечивая дополнительный контроль. Его оборудовали с помощью 3 тысяч камер дневного и ночного видения, тепловизоров и кабелей обнаружения.