Польща продовжить роботу над вилученням будівель у посольства Росії, - прем'єр

Польща планує й надалі повертати будинки посольства Росії на території країни під свій контроль.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dziennik.pl, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.
Прем'єр відповів, чи може Польща відкликати з Росії свого посла.
"Дуже легко відкликати посла. І тоді росіяни відкликають нашого посла. І в такій ситуації рівень взаємної передачі інформації в обидві сторони стає ще складнішим", - зазначив Моравецький.
Він нагадав, що посли різних країн-членів НАТО та Євросоюзу продовжують перебувати у Росії.
"Ми, звісно, знизили рівень цих дипломатичних відносин, ми сповнені обурення російською агресією в Україні і висловлюємо це своїми діями", - додав глава польського уряду.
Він нагадав, що нещодавно одну з будівель російського посольства у Варшаві повернули під контроль держави.
"І ми працюватимемо далі", - додав він.
Варто зауважити, що Польща кілька тижнів тому повернула під свій контроль школу при посольстві РФ, де навчали російських дипломатів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що польська прокуратура вилучила майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торговельного представництва.
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