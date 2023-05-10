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Польща вилучила з рахунків посольства Росії майже 1,2 млн доларів, - ЗМІ

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Середа 10 травня 2023 15:39
Польща вилучила з рахунків посольства Росії майже 1,2 млн доларів, - ЗМІ Фото: Польща вилучила з рахунків посольства Росії майже 1,2 млн. доларів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польська прокуратура вилучила майже 1,2 мільйона доларів, які перебували на банківських рахунках російського посольства та торговельного представництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Видання нагадує, що ще минулого року польська прокуратура заблокувала майже 5 мільйонів злотих (близько 1,2 мільйона доларів), які перебували на банківських рахунках посольства Росії. Це було пов'язано зі спробою зняття великої суми з рахунку диппредставництва РФ в одному з польських банків одразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Прокуратура запідозрила, що росіяни можуть використати кошти для фінансування терористичної діяльності чи відмивання грошей. Але таке блокування було встановлено лише на рік.

Журналісти зазначають, що наприкінці квітня прокуратура почала вважати ці кошти речовими доказами та перевела їх на свій рахунок. При цьому російський посол Сергій Андрєєв не спробував оскаржити рішення.

"Таким чином гроші, близько 5 мільйонів злотих, залишаться на рахунку прокуратури до закінчення слідства", - додає Rzeczpospolita.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Міністерства закордонних справ Польщі викликали посла РФ Сергія Андрєєва. Це з перехопленням польського літака російським винищувачем над Чорним морем.

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