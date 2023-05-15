Польша продолжит работу над изъятием зданий у посольства России, - премьер

Премьер ответил, может ли Польша отозвать из России своего посла.

"Очень легко отозвать посла. И тогда россияне отзывают нашего посла. И в такой ситуации уровень взаимной передачи информации в обе стороны становится еще более сложным", - отметил Моравецкий.

Он напомнил, что послы различных стран-членов НАТО и Евросоюза продолжают находиться в России.

"Мы, конечно, понизили уровень этих дипломатических отношений, мы полны возмущения российской агрессией в Украине и выражаем это своими действиями", - добавил глава польского правительства.

Он напомнил, что недавно одно из зданий российского посольства в Варшаве возвратили под контроль государства.

"И мы будем работать дальше", - добавил он.

Стоит заметить, что Польша несколько недель назад вернула под свой контроль школу при посольстве РФ, где учили российских дипломатов.