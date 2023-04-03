Польща продовжила угоду про можливість валютної підтримки України на 1 млрд доларів

За даними прес-служби, умови договору не змінилися: максимальний обсяг операцій - 1 млрд доларів в еквіваленті, а термін дії - один рік із можливістю пролонгації.

Вже в перший день повномасштабного вторгнення Росії в Україну центробанк Польщі вирішив відкрити Національному банку України доступ до 1 млрд доларів на умовах валютного свопу.

"НБУ не використовував відповідне фінансування, водночас така підтримка центробанку Польщі стала "подушкою безпеки" для фінансового сектору України", - зазначили в прес-службі НБУ.

Валютний своп - валютна операція за договором, умови якого передбачають купівлю (продаж, обмін) іноземної валюти зі зворотним її продажем (купівлею, обміном) на певну дату в майбутньому з фіксацією умов цих операцій (курсів, обсягів, дат валютування тощо) під час укладення договору.