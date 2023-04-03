Польша продлила соглашение о возможности валютной поддержки Украины на 1 млрд долларов

По данным пресс-службы, условия договора не изменились: максимальный объем сделок - 1 млрд долларов в эквиваленте, а срок действия - один год с возможностью пролонгации.

Уже в первый день полномасштабного вторжения России в Украину центробанк Польши решил открыть Национальному банку доступ к 1 млрд долларов на условиях валютного свопа.

"НБУ не использовал соответствующее финансирование, в то же время, такая поддержка центробанка Польши стала "подушкой безопасности" для финансового сектора Украины", - отметили в пресс-службе НБУ.

Валютный своп - валютная операция по договору, условия которого предусматривают покупку (продажу, обмен) иностранной валюты с обратной ее продажей (покупкой, обменом) на определенную дату в будущем с фиксацией условий этих операций (курсов, объемов, дат валютирования и т.п.) при заключении договора.