Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує

Польща вітає Фінляндію

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час

Традиційно, в Російській Федерації перейшли до погроз. У день приєднання Фінляндії до НАТО в Москві заявили, що нібито будуть змушені

Моква, як і очікувалося, висловила невдоволення, що

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