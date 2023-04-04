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Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує

Фото: Польща привітала Фінляндію зі вступом до НАТО, а Росія вже погрожує (pixabay/com)
Автор: Марія Кучерявець

До складу Північноатлантичного альянсу сьогодні, 4 квітня вступає Фінляндія. З нагоди чого Польща висловила свої вітання, а в Росії вже встигли кинути погрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter польського прем'єра Матеуша Моравецького та заяву МЗС РФ.

Польща вітає Фінляндію

"Фінляндія вже в НАТО! Вітаю! Відтепер до Альянсу входить 31 країна. Сильні партнери є запорукою безпеки для Польщі, регіону та всього світу", - написав Моравецький.

Тим часом генсекретар НАТО Єнс Столтенберг під час

Традиційно, в Російській Федерації перейшли до погроз. У день приєднання Фінляндії до НАТО в Москві заявили, що нібито будуть змушені

Моква, як і очікувалося, висловила невдоволення, що

Новина доповнюється...

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