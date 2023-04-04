Польша приветствовала Финляндию со вступлением в НАТО, а Россия уже угрожает

Обновлено 14:28. Литва также приветствует Финляндию со вступлением в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал пост на странице в Twitter.

"Вызываю президента Финляндии Саули Саули Ниинистьо, чтобы поздравить Финляндию с официальным обретением статуса 31-го члена НАТО. Ее членство значительно усилит безопасность региона Балтийского моря. С нетерпением жду возможности приветствовать Финляндию как надежного союзника на Вильнюсском саммите НАТО!" - написал Науседа.

Польша приветствует Финляндию

"Финляндия уже в НАТО! Поздравляю! Теперь в Альянс входит 31 страна. Сильные партнеры являются залогом безопасности для Польши, региона и всего мира", - написал Моравецкий.

В то же время генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи министров иностранных дел Альянса в Брюсселе отметил, что Финляндия сегодня станет 31-м членом блока.

"В этот же день, в 1949 году, Вашингтонский договор, учредительный договор НАТО был подписан в Вашингтоне, и трудно представить лучший способ отметить нашу годовщину, чем то, чтобы Финляндия стала полноправным членом Альянса", - сказал Столтенберг.

По его словам, в НАТО обсудят поддержку Украины, вызовы безопасности со стороны Ближнего Востока и Северной Африки, важность увеличения инвестиций в оборону и индийско-тихоокеанское партнерство НАТО.

Россия угрожает

Традиционно, в Российской Федерации перешли к угрозам. В день присоединения Финляндии к НАТО в Москве заявили, что якобы будут вынуждены "принять ответные меры, как военно-технического, так и иного характера".

Моква, как и ожидалось, выразила недовольство, что Североатлантический альянс сделал очередной шаг по приближению к территории России.

"Присоединение Финляндии к НАТО не может не сказаться негативно и на российско-финских двусторонних отношениях", - заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Официального заявления НАТО о вступлении Финляндии еще не было

Следует отметить, что официального объявления НАТО о полноправном членстве Финляндии в Альянсе еще не было. Оно ожидается чуть позже.

Напомним, что сегодня Финляндия, как и анонсировалась, присоединится по Североатлантическому Альянсу. Страна подала заявку на членство в прошлом году после полномасштабного вторжения РФ в Украину.