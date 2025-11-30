UA

Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ, - Bild

Фото: Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Польща привела у бойову готовність свої системи протиповітряної оборони Patriot після прольоту російських винищувачів МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, 28 листопада чотири винищувачі, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", над Балтійським морем вилетіли у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору Росії.

У відповідь Польща активувала дві системи Patriot в аеропорту Жешува. Джерело в НАТО повідомило виданню, що невдовзі російські винищувачі розгорнулися і повернулися на базу.

Що відомо про МіГ-31

Нагадаємо, що МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

Літак створювався, перш за все, для прикриття території СРСР від удару крилатими ракетами з боку Арктики, де не існувало суцільного радіолокаційного поля.

Під час повномасштабного російського вторгнення Росія часто використовує МіГ-31К для запусків аеробалістичних ракет "Кинджал".

Що передувало

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що польські винищувачі перехопили російський літак Іл-20, який виконував розвідку в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем.

Зазначалось, що російський літак Іл-20 виконував розвідувальну місію в міжнародному повітряному просторі без поданого плану польоту та з вимкненим транспондером. При цьому літак не порушив польського повітряного простору.

