Польща привела у бойову готовність два комплекси Patriot через МіГ-31 РФ, - Bild

За даними видання, 28 листопада чотири винищувачі, які є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал", над Балтійським морем вилетіли у західному напрямку, не залишаючи повітряного простору Росії.

У відповідь Польща активувала дві системи Patriot в аеропорту Жешува. Джерело в НАТО повідомило виданню, що невдовзі російські винищувачі розгорнулися і повернулися на базу.

Що відомо про МіГ-31

Нагадаємо, що МіГ-31 – це радянський двомісний надзвуковий всепогодний винищувач-перехоплювач дальньої дії, який є модернізованим варіантом радянського одномісного винищувача 1970-х років МіГ-25.

Літак створювався, перш за все, для прикриття території СРСР від удару крилатими ракетами з боку Арктики, де не існувало суцільного радіолокаційного поля.

Під час повномасштабного російського вторгнення Росія часто використовує МіГ-31К для запусків аеробалістичних ракет "Кинджал".