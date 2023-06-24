Польща привела армію у стан підвищеної бойової готовності

Також зазначається, що країни Євросоюзу поки що не відреагували на військовий бунт, який почав розвиватись всередині Росії.

"Представники країн ЄС повідомляють, що стежать за ситуацією. З такою заявою, зокрема, виступив представник канцлера Німеччини Олафа Шольца і представник французького уряду в Єлисейському палаці", - додає видання.

За словами представника НАТО Financial Times, Північноатлантичний Альянс також спостерігає за ситуацією.

Військовий бунт Пригожина

Конфлікт між засновником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії досяг свого піка після того, як перший звинуватив російських військових в ударі по тилових позиціях його найманців. Після цього Пригожин заявив про "похід" до Москви та бажання притягнути до відповідальності міністра оборони Сергія Шойгу та голова Генштабу Валерія Герасимова.

Наразі відомо про те, що найманці вже зайняли Ростов. Також Reuters писало й про Вороніж.

Все, що відомо на даний момент про демарш Пригожина - читайте в матеріалі агентства.