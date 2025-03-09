Польща пригрозила розривом контракту, якщо Маск відключить Starlink для України

Що говорив Маск

У своїй публікації мільярдер назвав Starlink кістяком української армії, і описав що буде, якщо послугу відключити. Крім того, він закликав негайно встановити мир.

"Я буквально кинув виклик Путіну на фізичний поєдинок один на один через Україну, а моя система Starlink - це кістяк української армії. Уся їхня лінія фронту завалиться, якщо я її відключу. Мене нудить від багатьох років бійні в глухому куті, в якому Україна неминуче програє. Усі, хто дійсно піклується, дійсно думає і дійсно розуміє, хочуть, щоб м'ясорубка зупинилася. МИР ЗАРАЗ", - писав Маск у пості.

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