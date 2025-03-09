Польша пригрозила разрывом контракта, если Маск отключит Starlink для Украины

Что говорил Маск

В своей публикации миллиардер назвал Starlink костяком украинской армии, и описал что будет, если услугу отключить. Кроме того, он призвал немедленно установить мир.

"Я буквально бросил вызов Путину на физический поединок один на один из-за Украины, а моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их линия фронта рухнет, если я ее отключу. Меня тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет. Все, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хотят, чтобы мясорубка остановилась. МИР СЕЙЧАС", - писал Маск в посте.

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