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Польща приєдналася до коаліції США з безпеки у Червоному морі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Польща приєдналася до Об'єднаних морських сил (CMF) із забезпечення безпеки на Червоному морі під керівництвом США.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення оперативного командування Збройних сил Польщі у Twitter.

"Ми раді вітати Польщу як члена CMF. Участь Польщі в цій коаліції країн, прихильних до регіональної морської безпеки, приносить нам велику користь. Я з нетерпінням чекаю можливості бути "Готовими разом" з нашими новими партнерами, оскільки CMF продовжує встановлювати глобальні стандарти морського співробітництва", - сказав віце-адмірал Джордж Вікофф, командувач CMF. 

CMF складається зі штабу та п'яти об'єднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва та сприяння безпечному морському середовищу.

Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи безпеку і стабільність на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.

CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі. 

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці і в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Великобританія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. З того часу західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.

Зокрема, 12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотні літальні апарати хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусити вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій у Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

14 березня американські військові успішно виявили та знищили чотири безпілотні літальні апарати та одну ракету класу "земля-повітря", випущених єменськими хуситами.

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