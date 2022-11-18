Польща повинна замінити Росію в G20, - віце-міністр культури

Як пояснив заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін, після підтримки України Польща покращила своє геополітичне значення на міжнародній арені.

"Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - заявив Селлін.

Селін зауважив, що Росію необхідно визнати терористичною державою. Це одразу вирішить питання, чому не варто запрошувати її на засідання G20 чи ОБСЄ.