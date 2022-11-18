RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша должна заменить Россию в G20, - вице-министр культуры

Фото: Польша должна заменить Россию в G20 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

России нет места в "Большой двадцатке". По словам вице-министра культуры Ярослава Селлина, Польша должна заменить ее в группе наиболее промышленно и политически развитых стран мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как пояснил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин, после поддержки Украины Польша улучшила свое геополитическое значение на международной арене.

"Я считаю, что если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", - заявил Селлин.

Селин заметил, что Россию необходимо признать террористическим государством. Это сразу решит вопрос, почему не следует приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался по поводу войны в Украине и заявил, что "русский мир", является раковой опухолью для Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаG20