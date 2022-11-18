Польша должна заменить Россию в G20, - вице-министр культуры

Как пояснил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин, после поддержки Украины Польша улучшила свое геополитическое значение на международной арене.

"Я считаю, что если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", - заявил Селлин.

Селин заметил, что Россию необходимо признать террористическим государством. Это сразу решит вопрос, почему не следует приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.