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Польща повинна замінити Росію в G20, - віце-міністр культури

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П'ятниця 18 листопада 2022 16:52
Польща повинна замінити Росію в G20, - віце-міністр культури Фото: Польща повинна замінити Росію в G20 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росії немає місця в "Великій двадцятці". За словами віцеміністра культури Ярослава Селліна, Польща повинна замінити її в групі найбільш промислово і політично розвинених країн світу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Як пояснив заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін, після підтримки України Польща покращила своє геополітичне значення на міжнародній арені.

"Я вважаю, що якщо G20 було задумане так, що це 20 економічно та політично найважливіших держав, то ситуація дозріла до цього. В економічних рейтингах Польща посідає приблизно 20-те місце у світі, тоді як геополітичне значення Польщі значно зросло завдяки допомозі, наданій Україні", - заявив Селлін.

Селін зауважив, що Росію необхідно визнати терористичною державою. Це одразу вирішить питання, чому не варто запрошувати її на засідання G20 чи ОБСЄ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловився щодо війни в Україні та заявив, що "русский мир", є раковою пухлиною для Європи.

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Польща G20
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