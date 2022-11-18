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Польша должна заменить Россию в G20, - вице-министр культуры

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Пятница 18 ноября 2022 16:52
Польша должна заменить Россию в G20, - вице-министр культуры Фото: Польша должна заменить Россию в G20 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

России нет места в "Большой двадцатке". По словам вице-министра культуры Ярослава Селлина, Польша должна заменить ее в группе наиболее промышленно и политически развитых стран мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

Как пояснил заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин, после поддержки Украины Польша улучшила свое геополитическое значение на международной арене.

"Я считаю, что если G20 был задуман так, что это 20 экономически и политически важнейших государств, то ситуация созрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", - заявил Селлин.

Селин заметил, что Россию необходимо признать террористическим государством. Это сразу решит вопрос, почему не следует приглашать ее на заседание G20 или ОБСЕ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий высказался по поводу войны в Украине и заявил, что "русский мир", является раковой опухолью для Европы.

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