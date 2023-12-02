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Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні

Фото: Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Польща посилить контроль, який досі здійснюється на польсько-українському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури Польщі.

Блокування польського-українського кордону

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:

  • "Ягодин - Дорогуськ";
  • "Краківець - Корчова";
  • "Рава-Руська - Гребене";
  • "Шегині - Медика".

Перевізники висунули вимоги, серед яких:

  • відновлення дозвільних відносин з Україною;
  • посилення транспортних правил;
  • заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;
  • отримання доступу до української системи "Шлях";
  • поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";
  • виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.

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Польща