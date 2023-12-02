Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні

Блокування польського-українського кордону

З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:

"Ягодин - Дорогуськ";

"Краківець - Корчова";

"Рава-Руська - Гребене";

"Шегині - Медика".

Перевізники висунули вимоги, серед яких:

відновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають за межами ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для порожніх автомобілів.

Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.

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