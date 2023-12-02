Польща посилить перевірку українських вантажівок на кордоні

Польща посилить контроль, який досі здійснюється на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства інфраструктури Польщі.
З 6 листопада польські перевізники розпочали страйк й заблокували низку КПП, серед яких:
Перевізники висунули вимоги, серед яких:
Як розповідав заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, польський уряд не може в односторонньому випадку вплинути на угоду між Україною та Європейським союзом щодо лібералізації вантажних перевезень, попри те, що це є однією з вимог протестувальників.
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