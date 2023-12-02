Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе

Польша усилит контроль, который до сих пор осуществляется на польско-украинской границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Польши.
С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:
Перевозчики выдвинули требования, среди которых:
Как рассказывал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, несмотря на то, что это одно из требований протестующих.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.