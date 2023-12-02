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Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе

Фото: Польша усилит проверку украинских грузовиков на границе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Польша усилит контроль, который до сих пор осуществляется на польско-украинской границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства инфраструктуры Польши.

Блокировка польско-украинской границы

С 6 ноября польские перевозчики начали забастовку и заблокировали ряд КПП, среди которых:

  • "Ягодин - Дорогуск";
  • "Краковец - Корчева";
  • "Рава-Русская - Гребень";
  • "Шегини - Медика".

Перевозчики выдвинули требования, среди которых:

  • возобновление разрешительных отношений с Украиной;
  • усиление транспортных правил;
  • запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;
  • получение доступа к украинской системе "Шлях";
  • разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";
  • выделение отдельных очередей для пустых автомобилей

Как рассказывал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, польское правительство не может в одностороннем случае повлиять на соглашение между Украиной и Европейским союзом о либерализации грузовых перевозок, несмотря на то, что это одно из требований протестующих.

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