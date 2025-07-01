Польща посилить контроль на кордоні з Німеччиною та Литвою: у чому причина

"Ми ухвалили рішення про відновлення тимчасового контролю на кордоні Польщі з Німеччиною та Польщі з Литвою. Воно було ухвалене сьогодні і набере чинності в понеділок, 7 липня", - заявив Туск.

За його словами, він вже не раз "попереджав німецьку сторону" і "кілька разів розмовляв з новим канцлером". Зокрема про те, що пункти, розташовані безпосередньо на кордоні з Литвою та Німеччиною, будуть взяті під особливий нагляд спецслужб.

Як пише Polsat News, невдовзі Туск з'явиться на польсько-німецькому кордоні, щоб особисто перевірити, як виглядає ситуація з нелегальною міграцією.