Польша усилит контроль на границе с Германией и Литвой: в чем причина

"Мы приняли решение о восстановлении временного контроля на границе Польши с Германией и Польши с Литвой. Оно было принято сегодня и вступит в силу в понедельник, 7 июля", - заявил Туск.

По его словам, он уже не раз "предупреждал немецкую сторону" и "несколько раз разговаривал с новым канцлером". В частности о том, что пункты, расположенные непосредственно на границе с Литвой и Германией, будут взяты под особый надзор спецслужб.

Как пишет Polsat News, вскоре Туск появится на польско-немецкой границе, чтобы лично проверить, как выглядит ситуация с нелегальной миграцией.