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Логістичний центр війни. Як Жешув став "найнебезпечнішим місцем" у Польщі

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Жешув, Субота 06 травня 2023 12:37
Логістичний центр війни. Як Жешув став "найнебезпечнішим місцем" у Польщі Фото: польський Жешув став логістичним хабом війни в України (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Польське прикордонне місто Жешув від початку повномасштабної війни в України стало логістичним центром та головним хабом для постачання зброї.

Про це розповів польський дипломат Якуб Кумох для матеріалу РБК-Україна "Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою".

Він зазначив, що Польща була готова стати військовим тилом для України, як свого часу Пакистан для американських військ під час війни в Афганістані. Проте, за словами дипломата, США спочатку не вірили в українську армію.

"Думаю, приблизно на другий тиждень війни вони зрозуміли свою помилку. За кілька днів ми отримали запит від американців: покажіть нам, яке місто та яке місце. Керівництво країни тоді ухвалює рішення, відкривається Жешув", - сказав Кумох.

Наразі це польське місто з прилеглим аеропортом стало головним логістичним хабом для України та партнерів. Жешув іноді називають "найнебезпечнішим місцем у Польщі", проте його прикриває потужна ППО.

Варто зазначити, що у Жешуві за весь час війни не було жодного протесту проти того, що місто перетворилося на логістичний центр війни.

Детальніше про те, як Захід ухвалював рішення про постачання зброю, які проблеми виникали та інші політичні інсайди - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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