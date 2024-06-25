Польща посилила кордон з Білоруссю військовою жандармерією

Яке завдання жандармів на кордоні

Солдати військової жандармерії виконуватимуть завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

"Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням", - зазначається на сайті.

Що передувало

У Польщі біля кордону з Білоруссю склалась складна ситуація внаслідок напливу нелегальних мігрантів. Зокрема нещодавно відбувся випадок нападу на польських військових. Один із солдатів помер у результаті ножового поранення. Після цього Польща провела засідання Ради нацбезпеки.

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Варшава розглядає можливості закриття всіх пунктів пропуску.