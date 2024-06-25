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Польща посилила кордон з Білоруссю військовою жандармерією

Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

З 24 червня солдати польської жандармерії розпочали службу на польсько-білоруському кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Збройних сил Польщі.

Яке завдання жандармів на кордоні 

Солдати військової жандармерії виконуватимуть завдання з патрулювання, контролю за поведінкою натовпу та навчання сил оперативної групи "Підляшшя" у сфері забезпечення безпеки та громадського порядку.

"Жандарми мають у своєму розпорядженні обладнання та бойові ресурси, необхідні для виконання покладених на них завдань. Вони також забезпечені матеріально-технічним та медичним забезпеченням", - зазначається на сайті. 

Що передувало

У Польщі біля кордону з Білоруссю склалась складна ситуація внаслідок напливу нелегальних мігрантів. Зокрема нещодавно відбувся випадок нападу на польських військових. Один із солдатів помер у результаті ножового поранення. Після цього Польща провела засідання Ради нацбезпеки.

За словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, Варшава розглядає  можливості закриття всіх пунктів пропуску.

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