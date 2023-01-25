UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польща попереджає: Росія фабрикує "докази агресії" Варшави проти України

Фото: уповноважений уряду Польщі з питань інформаційної безпеки Станіслав Жарин (facebook.com/profile.id)
Автор: Тетяна Зарембо

Росія фабрикує "докази" на підтвердження брехні, використаної проти Польщі. Такі інсинуації про нібито напад Польщі на Україну дедалі частіше базуються на візуальних матеріалах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskieRadio.pl.

Як зазначає видання, інформаційне попередження щодо таких пропагандистських матеріалів, де Росія представляє західну частину України як Польщу, опублікував уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин.

Він додав, що в одному з матеріалів, які реалізують припущення про інформаційну війну проти Польщі, міститься неправдиве відредаговане зображення трансляції прогнозу погоди, нібито представленого на польському телебаченні.

"На ньому зображена карта Польщі, яка також охоплює землі Західної України зі Львовом", - зазначив Жарин.

Речник додав, що подібні зображення починають частіше використовуватися в пропагандистській діяльності Росії проти Польщі.

"Згідно з повідомленням Росії, польські ЗМІ починають подавати вищезазначені матеріали, щоб "підготувати поляків до нападу на Україну". Російська пропаганда використовує сфабриковані матеріали, щоб показати, що вона правильно застерігала від "агресивних намірів Варшави щодо України". Поляків, як стверджують росіяни, потрібно переконати, що "Львів та інші території Західної України незабаром повернуться до Польщі". На тлі звинувачень на адресу Польщі Кремль просуває ще один меседж - представляє Росію як гаранта миру та спокою в Європі, а також як країну, яка може захистити Україну від нападу та окупації Польщі", - наголосив Жарин.

Сьогодні РБК-Україна повідомляло, що Україна отримує допомогу від США у протидії російським інформаційно-психологічним спецопераціям (ІПСО) як на рівні держави, так і від приватних компаній.

РБК-Україна повідомляло, що російська пропаганда дедалі частіше вдається до чистих фейків.

Крім того, ми писали, що українців попередили про масштабне вкидання фейкових новин.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польщафейки