Польща попереджає: Росія фабрикує "докази агресії" Варшави проти України

Як зазначає видання, інформаційне попередження щодо таких пропагандистських матеріалів, де Росія представляє західну частину України як Польщу, опублікував уповноважений уряду з питань безпеки інформаційного простору Республіки Польща Станіслав Жарин.

Він додав, що в одному з матеріалів, які реалізують припущення про інформаційну війну проти Польщі, міститься неправдиве відредаговане зображення трансляції прогнозу погоди, нібито представленого на польському телебаченні.

"На ньому зображена карта Польщі, яка також охоплює землі Західної України зі Львовом", - зазначив Жарин.

Речник додав, що подібні зображення починають частіше використовуватися в пропагандистській діяльності Росії проти Польщі.

"Згідно з повідомленням Росії, польські ЗМІ починають подавати вищезазначені матеріали, щоб "підготувати поляків до нападу на Україну". Російська пропаганда використовує сфабриковані матеріали, щоб показати, що вона правильно застерігала від "агресивних намірів Варшави щодо України". Поляків, як стверджують росіяни, потрібно переконати, що "Львів та інші території Західної України незабаром повернуться до Польщі". На тлі звинувачень на адресу Польщі Кремль просуває ще один меседж - представляє Росію як гаранта миру та спокою в Європі, а також як країну, яка може захистити Україну від нападу та окупації Польщі", - наголосив Жарин.