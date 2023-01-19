Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

"Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно", - йдеться в декларації.

Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.

До України також продовжуються поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею буде проводиться постійна медична та інженерна підготовка.

Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.