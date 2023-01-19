Польща пообіцяла новий пакет допомоги Україні: що до нього увійде

Новий пакет допомоги від Польщі буде містити зенітні гармати С-60 та 155-мм гаубиці "КРАБ".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну декларацію 10 країн НАТО.
"Польща продовжуватиме надавати Україні військову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде необхідно", - йдеться в декларації.
Новий польський пакет складається із зенітних установок С-60 та 70 тисяч боєприпасів до них. До того ж країна вже передала 42 бойові машини піхоти разом із комплектом підготовки для двох механізованих батальйонів.
До України також продовжуються поставки 155-мм гаубиць КРАБ та різні види боєприпасів. Також Польщею буде проводиться постійна медична та інженерна підготовка.
Крім того, Польща готова передати роту танків Leopard 2 із 1000 одиницею боєприпасів, проте лише в рамках широкої коаліції.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що є багато країн, які погоджуються з передачею танків, проте вони чекають на рішення країни, яка має на них права.
РБК-Україна повідомляло, що вчора канцлер Німеччини Олаф Шольц може погодитись на передачу Україні танків Leopard 2, проте за однієї умови.
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