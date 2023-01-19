RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Польша пообещала новый пакет помощи Украине: что в него войдет

Фото: Польша пообещала новый пакет помощи Украине (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Новый пакет помощи от Польши будет содержать зенитные пушки С-60 и 155-мм гаубицы "КРАБ".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общую декларацию 10 стран НАТО.

"Польша будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь столько, сколько необходимо", - говорится в декларации.

Новый польский пакет состоит из зенитных установок С-60 и 70 тысяч боеприпасов к ним. К тому же страна уже передала 42 боевых машины пехоты вместе с комплектом подготовки для двух механизированных батальонов.

В Украину также продолжаются поставки 155-мм гаубиц КРАБ и разные виды боеприпасов. Также Польшей будет проводиться постоянная медицинская и инженерная подготовка.

Кроме того, Польша готова передать роту танков Leopard 2 из 1000 единиц боеприпасов, но только в рамках более широкой коалиции.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть много стран, которые соглашаются с передачей танков, однако они ждут решения страны, которая имеет на них права.

РБК-Украина сообщало, что вчера канцлер Германии Олаф Шольц может согласиться на передачу Украине танков Leopard 2, однако при одном условии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польшадопомога армії