Польща подасть заяву на проведення літніх Олімпійських ігор

Польща хоче провести літні Олімпійські ігри у 2036 році. Варшава подасть заявку.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Після консультацій з Олімпійським комітетом Польщі, міністром спорту та урядом я хотів би оголосити, що наші амбіції та намір полягають у тому, щоб розпочати зусилля з організації літніх Олімпійських ігор у 2036 році", - сказав він.
Польща, яка не проводила ані зимової, ані літної олімпіади, ще не подала офіційну заявку. Якщо це станеться, їй доведеться позмагатися за право проведення ігор з Мексикою, Індонезією та Туреччиною.
Як зазначає Politico, попри те, що Олімпійські ігри - це престижно, все ж деякі економісти впевнені, що в кінцевому підсумку це погана фінансова угода.
Варто зазначити, що літні Олімпійські ігри наступного року відбудуться у Парижі, потім у Лос-Анджелесі - у 2028 році та Брісбені (Австралія) - у 2032 році.
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