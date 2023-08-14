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Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 навіть з "нейтральними" спортсменами з РФ та Білорусі

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Понеділок 14 серпня 2023 12:23
Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 навіть з "нейтральними" спортсменами з РФ та Білорусі Фото: Україна братиме участь в Олімпіаді-2024 навіть з "нейтральними" спортсменами з РФ та Білорусі (olympics.com)
Автор: Тетяна Степанова

Україна готова взяти участь в Олімпійських іграх-2024 у Парижі, навіть якщо там будуть представлені "нейтральні" спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Олімпійського комітету України, міністра спорту Вадима Гутцайта в інтерв’ю Kyodo News.

"Наші спортсмени мають бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб усі у світі побачили, що Україна є, була і буде", - заявив Гутцайт.

Варто зазначити, що раніше Україна натякнула, що може відмовитися від участі в Іграх 2024 року, якщо російським чи білоруським спортсменам буде дозволено змагатися навіть під нейтральним прапором.

Росіяни та білоруси на Олімпіаді

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет запровадив санкції проти росіян та білорусів після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але вже цього року Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до змагань у нейтральному статусі за умови, що вони не були помічені в активній підтримці війни в Україні.

В Україні жорстко відреагували на такий абсурдний крок - запросили голову МОК Томаса Баха відвідати Бахмут та нагадували про велику кількість загиблих українських спортсменів у ході війни.

Пізніше Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію із закликом до Міжнародного олімпійського комітету не допускати росіян та білорусів до Олімпіади.

Документ наголошує на тому, що допуск росіян та білорусів до спортивних змагань неможливий навіть "у нейтральному форматі" - без прапорів та гімну.

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