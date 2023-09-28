Польща подасть заяву на проведення літніх Олімпійських ігор

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Після консультацій з Олімпійським комітетом Польщі, міністром спорту та урядом я хотів би оголосити, що наші амбіції та намір полягають у тому, щоб розпочати зусилля з організації літніх Олімпійських ігор у 2036 році", - сказав він.

Польща, яка не проводила ані зимової, ані літної олімпіади, ще не подала офіційну заявку. Якщо це станеться, їй доведеться позмагатися за право проведення ігор з Мексикою, Індонезією та Туреччиною.

Як зазначає Politico, попри те, що Олімпійські ігри - це престижно, все ж деякі економісти впевнені, що в кінцевому підсумку це погана фінансова угода.