Польша подаст заявку на проведение летних Олимпийских игр
Польша хочет провести летние Олимпийские игры в 2036 году. Варшава подаст заявку.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"После консультаций с Олимпийским комитетом Польши, министром спорта и правительством я хотел бы объявить, что наши амбиции и намерения состоят в том, чтобы начать усилия по организации летних Олимпийских игр в 2036 году", - сказал он.
Польша, которая не проводила ни зимнюю, ни летнюю олимпиаду, еще не подала официальную заявку. Если это произойдет, ей придется посоревноваться за право проведения игр с Мексикой, Индонезией и Турцией.
Как отмечает Politico, несмотря на то, что Олимпийские игры - это престижно, все же некоторые экономисты уверены, что в конечном счете это плохая финансовая сделка.
Следует отметить, что летние Олимпийские игры в следующем году состоятся в Париже, затем в Лос-Анджелесе - в 2028 году и Брисбене (Австралия) - в 2032 году.
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