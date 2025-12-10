Польща хоче продавати союзникам зброю, яка пройшла бойові випробування в Україні

Польська державна оборонна компанія PGZ планує активніше продавати союзникам військове спорядження, перевірене у боях в Україні, а також продукцію подвійного призначення.
Про це заявив генеральний директор компанії Адам Лешкєвіч, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bloomberg.
За його словами, PGZ розширюватиме експорт переносних систем ППО, артилерійських систем, зокрема гаубиць, а також технологій, які довели свою ефективність на українському фронті.
Компанія також розглядає можливість виходу на приватний сектор із товарами подвійного призначення.
Посилення оборонних амбіцій Польщі відбувається на тлі масштабного оновлення європейської оборонної промисловості. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни різко збільшили витрати на озброєння, а Польща з 2022 року фактично подвоїла оборонний бюджет - до майже 5% ВВП.
ЄС запустив оборонну програму SAFE обсягом 150 млрд євро, яка фінансує спільні європейські проєкти. Лешкєвіч підкреслив, що це відкриває для PGZ нові можливості - від обміну технологіями до виробництва техніки у партнерстві з європейськими гігантами.
"Співпраця між європейськими оборонними компаніями відсутня вже багато років. Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб щось навчитися, або придбати, або спільно виготовляти продукцію на основі нових технологій", - сказав Лешкєвіч.
PGZ об’єднує 70 компаній і має 22 тисячі працівників. Вона вже співпрацює з Thales, BAE Systems, Rheinmetall та британською Babcock над зонами боєприпасів, фрегатів та бронетехніки.
Компанія демонструє різке зростання - торік її продажі збільшилися на 36% і досягли 13,9 млрд злотих, а чистий прибуток зріс на 92% - до 1,7 млрд злотих. Лешкєвіч заявив, що метою PGZ є збільшення частки експорту та продукції подвійного призначення до третини загального доходу.
Нагадаємо, раніше у Rheinmetall повідомили про будівництво в Україні спільного заводу з виробництва снарядів. Меморандум про створення спільного підприємства було підписано під час Мюнхенської конференції з питань безпеки.
У серпні стало відомо, що німецький оборонний концерн планує подвоїти потужності українського заводу з виготовлення 155-міліметрових артилерійських снарядів.