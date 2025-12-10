Польща хоче продавати союзникам зброю, яка пройшла бойові випробування в Україні

За його словами, PGZ розширюватиме експорт переносних систем ППО, артилерійських систем, зокрема гаубиць, а також технологій, які довели свою ефективність на українському фронті.

Компанія також розглядає можливість виходу на приватний сектор із товарами подвійного призначення.

ЄС інвестує у розбудову оборонної галузі

Посилення оборонних амбіцій Польщі відбувається на тлі масштабного оновлення європейської оборонної промисловості. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну європейські країни різко збільшили витрати на озброєння, а Польща з 2022 року фактично подвоїла оборонний бюджет - до майже 5% ВВП.

ЄС запустив оборонну програму SAFE обсягом 150 млрд євро, яка фінансує спільні європейські проєкти. Лешкєвіч підкреслив, що це відкриває для PGZ нові можливості - від обміну технологіями до виробництва техніки у партнерстві з європейськими гігантами.

"Співпраця між європейськими оборонними компаніями відсутня вже багато років. Сьогодні ми шукаємо партнерів, щоб щось навчитися, або придбати, або спільно виготовляти продукцію на основі нових технологій", - сказав Лешкєвіч.

Польща посилює позиції у європейському ВПК

PGZ об’єднує 70 компаній і має 22 тисячі працівників. Вона вже співпрацює з Thales, BAE Systems, Rheinmetall та британською Babcock над зонами боєприпасів, фрегатів та бронетехніки.

Компанія демонструє різке зростання - торік її продажі збільшилися на 36% і досягли 13,9 млрд злотих, а чистий прибуток зріс на 92% - до 1,7 млрд злотих. Лешкєвіч заявив, що метою PGZ є збільшення частки експорту та продукції подвійного призначення до третини загального доходу.