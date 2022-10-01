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Польща почала отримувати газ із Норвегії новим трубопроводом Baltic Pipe

Фото: газ із Норвегії почав надходити до Польщі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Газ почав надходити до Польщі новим трубопроводом Baltic Pipe з Норвегії через Данію та Балтійське море вранці в суботу, 1 жовтня, повідомив польський оператор газопроводу Gaz-System.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії, яка почалася за багато років до того, як лютневе вторгнення Москви в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Представник Gaz-System повідомив, що постачання сьогодні вранці, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом 1 жовтня склали 62,4 млн кВтг.

Трубопровід з річною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів був офіційно відкритий у вівторок, через день після того, як було виявлено витоку в підводних газопроводах Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

Росія припинила постачання газу до Польщі у квітні, коли та відмовилася платити у рублях.

Нагадаємо, у Гданську 27 вересня відбулася церемонія відкриття газопроводу Baltic Pipe потужністю 10 млрд кубометрів на рік із Норвегії до Польщі.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна розраховує підвищити надійність газопостачання після запуску газопроводу Baltic Pipe .

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Польща