Польща почала отримувати газ із Норвегії новим трубопроводом Baltic Pipe

Трубопровід знаходиться в центрі стратегії Польщі щодо диверсифікації постачання газу в бік від Росії, яка почалася за багато років до того, як лютневе вторгнення Москви в Україну спровокувало глобальну енергетичну кризу.

Представник Gaz-System повідомив, що постачання сьогодні вранці, а заявки або запити на подачу газу трубопроводом 1 жовтня склали 62,4 млн кВтг.

Трубопровід з річною пропускною спроможністю 10 млрд кубометрів був офіційно відкритий у вівторок, через день після того, як було виявлено витоку в підводних газопроводах Nord Stream, які з'єднують Росію з Європою.

Росія припинила постачання газу до Польщі у квітні, коли та відмовилася платити у рублях.