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Польша начала получать газ из Норвегии по новому трубопроводу Baltic Pipe

Фото: газ из Норвегии начал поступать в Польшу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Газ начал поступать в Польшу по новому трубопроводу Baltic Pipe из Норвегии через Данию и Балтийское море утром в субботу, 1 октября, сообщил польский оператор газопровода Gaz-System.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Трубопровод находится в центре стратегии Польши по диверсификации поставок газа в сторону от России, которая началась за много лет до того, как февральское вторжение Москвы в Украину спровоцировало глобальный энергетический кризис.

Представитель Gaz-System сообщил, что поставки сегодня утром, а заявки или запросы на подачу газа по трубопроводу 1 октября составили 62,4 млн кВтч.

Трубопровод с годовой пропускной способностью 10 млрд кубометров был официально открыт во вторник, через день после того, как были обнаружены утечки в подводных газопроводах Nord Stream, соединяющих Россию с Европой.

Россия прекратила поставки газа в Польшу в апреле, когда та отказалась платить в рублях.

Напомним, в Гданьске 27 сентября состоялась церемония открытия газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год из Норвегии в Польшу.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина рассчитывает повысить надежность газоснабжения после запуска газопровода Baltic Pipe.

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Польша