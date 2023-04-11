Польща побудує склади для тисяч одиниць військової техніки НАТО, - Моравецький

Польща планує побудувати на своїй території склади озброєнь на кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Це повинно підвищити безпеку країни.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.
За словами Моравецького, під час головування Польщі в Європейському союзі, країна створить трансатлантичне партнерство під час якого відносини ЄС та США будуть в пріоритеті.
Прем'єр пояснив, що безпека Польщі ґрунтується на двох стовпах:
Під час свого візиту до США Моравецький розраховує зміцнити обидва вищезгаданих стовпи. Також він планує розширити збройові контракти Польщі та Штатів.
"Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення - це не найскладніше, найскладніше - побудувати фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь", - додав Моравецький.
Також прем'єр додав, що Польща продовжить будівництво складів озброєння. Разом з США Варшава створить логістичні комплекси та об'єкти для обладнання.
"Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку", - додав прем'єр.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними канцелярії прем'єра Польщі, вже цього тижня Моравецький відвідає США. Він планує провести переговори з представниками американської оборонної промисловості.
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