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Польща побудує склади для тисяч одиниць військової техніки НАТО, - Моравецький

Фото: Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща планує побудувати на своїй території склади озброєнь на кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО. Це повинно підвищити безпеку країни.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише РБК-Україна з посиланням на RMF24.

За словами Моравецького, під час головування Польщі в Європейському союзі, країна створить трансатлантичне партнерство під час якого відносини ЄС та США будуть в пріоритеті.

Прем'єр пояснив, що безпека Польщі ґрунтується на двох стовпах:

  • економічному співробітництві;
  • співробітництві в галузі оборони.

Під час свого візиту до США Моравецький розраховує зміцнити обидва вищезгаданих стовпи. Також він планує розширити збройові контракти Польщі та Штатів.

"Я не тільки відвідаю заводи з виробництва озброєнь, а й поговорю про фінансові питання. Усім відомо, що саме замовлення - це не найскладніше, найскладніше - побудувати фінансування, щоб мати можливість виконати замовлення вчасно. Такі переговори відбуватимуться на американському фінансовому ринку, і я в них братиму участь", - додав Моравецький.

Також прем'єр додав, що Польща продовжить будівництво складів озброєння. Разом з США Варшава створить логістичні комплекси та об'єкти для обладнання.

"Кілька тисяч одиниць військової техніки НАТО зберігатимуться у Повідзі та інших місцях у Польщі. Це підвищить нашу безпеку", - додав прем'єр.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними канцелярії прем'єра Польщі, вже цього тижня Моравецький відвідає США. Він планує провести переговори з представниками американської оборонної промисловості.

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