Польща побудує 70-метрові вежі на кордоні для спостереження за Білоруссю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GazetaPrawna .

Видання зазначає, що в Сеймі Польщі відбулося спільне засідання комітету національної оборони та комітету з управління і внутрішніх справ.

На ньому обговорювали питання незаконного перетину кордону і методи, які використовують мігранти, як-от згинання загороджень або переплиття через водопропускні труби.

Командувач Прикордонної служби генерал Роберт Баган заявив, що відомство планує низку дій, зокрема модернізацію прикордонного загородження шляхом зміцнення загороджень, встановлення додаткових камер і освітлення, а також будівництва спостережних веж і придбання дронів вертикального зльоту.

Для чого будуть потрібні вежі

Обговорюючи будівництво загородження на кордоні, очільник Прикордонної служби зазначив, що зараз його занадто легко перетнути.

До планів відомства щодо підвищення безпеки на польсько-білоруському кордоні входить будівництво спостережних веж. Ці нові пости матимуть можливість контролювати територію площею майже 10 кілометрів як у Польщі, так і в Білорусі, забезпечуючи кращу видимість і контроль над стратегічною ділянкою кордону.

"Це споруджувані вежі висотою близько 70 метрів, які будуть оснащені сучасним оптико-електронним обладнанням", - сказав генерал Баган.

Відносини Польщі та Білорусі

Польща засудила Білорусь за її пособництво у війні проти України, тому постійно закликає до посилення санкцій проти Мінська.

На початку січня Польща затримала громадянку Білорусі за підозрою у шпигунстві та наданні білоруським службам безпеки інформації про діаспору в Польщі.

Пізніше Польща перестала видавати білорусам візи в рамках програми "Poland. Business Harbour". В уряді припустили, що це тимчасовий крок.

А нещодавно Сейм Польщі підтримав постанову про санкції проти агропродукції з території Росії та Білорусі, оскільки це приносить величезні доходи виробникам, торговцям і бюджетам цих країн.