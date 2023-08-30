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Польща планує виробляти комплектуючі для винищувачів F-16

Фото: винищувач F-16 ( wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Польща організовує виробництво комплектуючих для американських винищувачів F-16.

Про це заявив директор заводу PZL Mielec Януш Закрецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

За його словами, кінцевий план заводу до кінця наступного року - виробляти 70-80% конструкції корпусу винищувачів.

Виробництво конструкцій F-16 Block 70/72 здійснюється в модернізованому цеху на підприємстві PZL Mielec, де раніше виробляли військові реактивні літаки.

"Радий, що Lockheed Martin оцінив компетентність наших працівників і потенціал цього місця та прийняв рішення розмістити тут виробництво конструкцій F-16. Це також доказ прихильності Lockheed Martin розвитку PZL Mielec та промислового потенціалу нашої країни", - сказав Закрецький.

F-16 для України

Союзники України створили авіаційну коаліцію для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16. Нещодавно стало відомо, що Україна отримає щонайменше 61 літак із Данії та Нідерландів.

Зазначимо, що Данія вже почала навчання восьми українських пілотів на F-16. А США розпочнуть навчання найближчим часом.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомляв, що Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше, ніж через 6-7 місяців.

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ПольщаF-16