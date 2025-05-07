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Отримати громадянство Франції стане важче: нові жорсткі правила з 2026 року

Середа 07 травня 2025 10:31
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Отримати громадянство Франції стане важче: нові жорсткі правила з 2026 року Фото: Прапор Франції (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Із січня 2026 року у Франції набудуть чинності нові жорсткіші правила для охочих отримати громадянство. Відповідний циркуляр підписав міністр внутрішніх справ Бруно Ретайо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Schengen.News.

Підвищені вимоги до мови, інтеграції та поведінки

Згідно з документом, претенденти на громадянство повинні будуть складати іспит на рівень B2 з французької мови - як усний, так і письмовий. Крім цього, вони проходитимуть громадянський тест і демонструватимуть знання історії та цінностей Франції.

Також заявників перевірятимуть на "зразкову поведінку": наявність судимостей, дотримання законів і внесок у суспільство. Ті, кого було засуджено до шести місяців ув’язнення або більше, автоматично отримають відмову.

Професійна інтеграція та статус перебування

Ще одна вимога - доведена інтеграція у французьке суспільство щонайменше протягом п’яти років. Зокрема, може знадобитися наявність контракту на роботу терміном від 24 місяців або безстрокового договору.

Документ також стосується мігрантів без легального статусу: їхні заявки на громадянство пропонують відхиляти автоматично.

"Заяви іноземців, які перебувають у Франції нелегально, або щодо яких діють накази про депортацію чи заборони на в’їзд, мають визнаватись неприйнятними", - йдеться в директиві.

За даними Генеральної дирекції у справах іноземців у Франції, у 2024 році французьке громадянство отримали 66 745 осіб - на 8,3% більше, ніж роком раніше.

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало, що іноземці та особи без громадянства можуть отримати українське громадянство за територіальним походженням, якщо вони мають родинні зв’язки з Україною.

Також ми писали, що відмовитися від громадянства України під час війни дозволено, але лише за визначених умов. Процедура є добровільною й розпочинається за особистою ініціативою заявника. Остаточне рішення ухвалює президент України шляхом підписання відповідного указу.

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