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Польща планує розмістити танки на кордоні з Калінінградом

Фото: міністр оборони Польщі Маріуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Константин Широкун

Польща має намір розмістити нові корейські танки К2 у військових частинах на кордоні із російським Калінінградом.

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polska Zbrojna.

"Першою частиною, яка оснащена танками К2, стала 20-та механізована бригада. Солдати добре підготовлені до захисту Польщі, що підтверджується, зокрема, їхньою щоденною службою на кордоні Польщі та Білорусі, а також Польщі та Калінінградської області РФ", - зазначив Блащак. .

За його словами, зрештою батальйон танків К2 буде дислокований на Мазурах, а також ще один підрозділ буде створено в Оструді, де незабаром розпочнеться процес відтворення підрозділу, ліквідованого у 2011 році біля кордону з Калінінградською областю РФ.

"Далі подальші поставки заплановані на наступний рік. Танки будуть передані 16-й механізованій дивізії", - заявив міністр оборони Польщі.

Він також нагадав, що після 2026 року танки К2 будуть вироблятися у Польщі.

Раніше ми писали, що у Державному департаменті США ухвалили рішення про продаж Польщі додаткових 116 танків Abrams з боєприпасами.

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