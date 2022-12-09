Польша планирует разместить танки на границе с Калининградом

Польша намерена разместить новые корейские танки К2 в воинских частях на границе с российским Калининградом.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Zbrojna.
"Первой частью, которая оснащена танками К2, стала 20-я механизированная бригада. Солдаты хорошо подготовлены к защите Польши, что подтверждается, в частности, их ежедневной службой на границе Польши и Беларуси, а также Польши и Калининградской области РФ", - отметил Блащак.
По его словам, в конечном итоге батальон танков К2 будет дислоцирован на Мазурах, а также еще одно подразделение будет создано в Оструде, где вскоре начнется процесс воссоздания подразделения, ликвидированного в 2011 году у границы с Калининградской областью РФ.
"Дальнейшие поставки запланированы на следующий год. Танки будут переданы 16-й механизированной дивизии", - заявил министр обороны Польши.
Он также напомнил, что после 2026 года танки К2 будут производиться в Польше.
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