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Польша планирует разместить танки на границе с Калининградом

Фото: министр обороны Польши Мариуш Блащак (twitter.com/mblaszczak)
Автор: Константин Широкун

Польша намерена разместить новые корейские танки К2 в воинских частях на границе с российским Калининградом.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polska Zbrojna.

"Первой частью, которая оснащена танками К2, стала 20-я механизированная бригада. Солдаты хорошо подготовлены к защите Польши, что подтверждается, в частности, их ежедневной службой на границе Польши и Беларуси, а также Польши и Калининградской области РФ", - отметил Блащак.

По его словам, в конечном итоге батальон танков К2 будет дислоцирован на Мазурах, а также еще одно подразделение будет создано в Оструде, где вскоре начнется процесс воссоздания подразделения, ликвидированного в 2011 году у границы с Калининградской областью РФ.

"Дальнейшие поставки запланированы на следующий год. Танки будут переданы 16-й механизированной дивизии", - заявил министр обороны Польши.

Он также напомнил, что после 2026 года танки К2 будут производиться в Польше.

Ранее мы писали, что в Государственном департаменте США приняли решение о продаже Польше дополнительных 116 танков Abrams с боеприпасами.

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