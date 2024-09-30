Польща планує порушити тему Волинської трагедії під час переговорів про членство України в ЄС
Польща планує порушити питання ексгумацій польських жертв Волинської трагедії у першому розділі переговорів про членство України у Європейському Союзі.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
"Першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та правосуддя. У рамках цього, безумовно, обговорюватиметься питання ексгумацій (жертв Волинської трагедії - ред.)", - сказав Бартошевський.
Він зазначив, що "якщо цей розділ не буде закрито, то Україна не просунеться в наступних розділах".
За словами заступника глави МЗС Польщі, можливість проведення ексгумацій польських жертв і гідного поховання "абсолютно очевидне в нашій культурі".
"Ми не шантажуємо Україну, ми просто говоримо, що вони повинні поводитися за європейськими правилами. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", - додав Бартошевський.
Що передувало
У 1943 році стався конфлікт між українцями та колоністами-поляками на Волині, внаслідок якого загинула велика кількість мирних жителів з обох боків. Польща та проросійська пропаганда називає ці події "волинською різаниною".
Нещодавно міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Каміш заявив, що офіційна Варшава не повинна схвалювати членство України в Європейському Союзі доти, доки не буде вирішено питання щодо Волинської трагедії 1943 року. На його думку, на тлі євроінтеграції України влада Польщі має "поставити ультиматум".
Водночас президент Польщі Анджей Дуда виступив проти блокування вступу України до ЄС через Волинську трагедію.
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