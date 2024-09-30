Польша планирует затронуть тему Волынской трагедии во время переговоров о членстве Украины в ЕС
Польша планирует поднять вопрос эксгумаций польских жертв Волынской трагедии в первой главе переговоров о членстве Украины в Европейском Союзе.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
"Первым разделом переговоров о вступлении Украины в ЕС будет верховенство права и правосудия. В рамках этого, безусловно, будет обсуждаться вопрос эксгумаций (жертв Волынской трагедии - ред.)", - сказал Бартошевский.
Он отметил, что "если этот раздел не будет закрыт, то Украина не продвинется в следующих разделах".
По словам заместителя главы МИД Польши, возможность проведения эксгумаций польских жертв и достойного захоронения "совершенно очевидна в нашей культуре".
"Мы не шантажируем Украину, мы просто говорим, что они должны вести себя по европейским правилам. Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков", - добавил Бартошевский.
Что предшествовало
В 1943 году произошел конфликт между украинцами и колонистами-поляками на Волыни, в результате которого погибло большое количество мирных жителей с обеих сторон. Польша и пророссийская пропаганда называет эти события "волынской резней".
Недавно министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил, что официальная Варшава не должна одобрять членство Украины в Европейском Союзе до тех пор, пока не будет решен вопрос о Волынской трагедии 1943 года. По его мнению, на фоне евроинтеграции Украины власти Польши должны "поставить ультиматум".
В то же время президент Польши Анджей Дуда выступил против блокирования вступления Украины в ЕС из-за Волынской трагедии.
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