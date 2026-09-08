Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО

Під час засідання партнери обговорили подальше посилення Сил оборони України. Серед головних напрямів допомоги - протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.

Окремо українська сторона представила партнерам План війни, за яким діють Сили оборони.

За підсумками зустрічі країни-партнери оголосили про нові внески для підтримки України на полі бою.

Зокрема, Польща готує новий пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро. Частину цієї підтримки спрямують на засоби протиповітряної оборони.