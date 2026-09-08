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Польща після "Рамштайну" готує Україні пакет допомоги з ППО

22:22 08.09.2026 Вт
1 хв
Якою буде вартість нового пакета допомоги від Польщі?
aimg Марія Науменко
Фото: міністр оборони України Євгеній Хмара та Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий під час засідання у форматі "Рамштайн" (t.me/ministry_of_defense_ua)

Польща за підсумками 36-го засідання "Рамштайн" оголосила про підготовку нового пакета допомоги Україні вартістю 50 млн євро. До нього, зокрема, увійдуть засоби ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Під час засідання партнери обговорили подальше посилення Сил оборони України. Серед головних напрямів допомоги - протиповітряна оборона, безпілотники та боєприпаси.

Окремо українська сторона представила партнерам План війни, за яким діють Сили оборони.

За підсумками зустрічі країни-партнери оголосили про нові внески для підтримки України на полі бою.

Зокрема, Польща готує новий пакет допомоги загальною вартістю 50 млн євро. Частину цієї підтримки спрямують на засоби протиповітряної оборони.

Нагадуємо, сьогодні, 8 вересня, на засіданні "Рамштайн" Німеччина також оголосила про додаткову підтримку української ППО.

Берлін терміново передасть ракети-перехоплювачі PAC-2 із запасів Бундесверу, збільшить постачання AIM-9 та продовжить поставки ракет для IRIS-T.

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УкраїнаПольщаППОПідтримка УкраїниЗустріч Рамштайн