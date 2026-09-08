Польша после "Рамштайна" готовит Украине пакет помощи с ПВО

В ходе заседания партнеры обсудили дальнейшее усиление Сил обороны Украины. Среди главных направлений помощи – противовоздушная оборона, беспилотники и боеприпасы.

Отдельно украинская сторона представила партнерам План войны, согласно которому действуют Силы обороны.

По итогам встречи страны-партнеры объявили о новых вкладах по поддержке Украины на поле боя.

В частности, Польша готовит новый пакет помощи общей стоимостью 50 млн. евро. Часть этой поддержки будет направлена на средства противовоздушной обороны.